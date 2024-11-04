Şanlıurfa’da işçi servisi ile tır çarpıştı: 12 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 11'inci kilometresindeki Evren Sanayi Sitesi çıkışında meydana geldi.

H.Ö. yönetimindeki 63 S 0236 plakalı işçi servis minibüsü ile H.G. idaresindeki 03 HN 001 plakalı tır çarpıştı.

Fotoğraf: İHA

10 İŞÇİ YARALANDI

Kazada her iki aracın sürücüleri ile minibüsteki 10 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.