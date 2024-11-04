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Samsun'da uyuşturucu operasyonu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.11.2024 13:03 Güncelleme: 04.11.2024 13:12
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Samsun’da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da narkotik polisince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Yapılan baskında 681 adet sentetik ecza, 149,08 gram metamfetamin, 28,24 gram eroin, 72,60 gram esrar, 2,12 gram kokain, 2 hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanım aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

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