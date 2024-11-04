Kilis’te şok huzur-güven uygulaması: 12 şahıs tutuklandı

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılık, aranan şahısların yakalanması ve suç işleme amacındakilerin caydırılması, kamu düzenini bozan tüm suçların önüne geçilmesi amacıyla şok huzur-güven uygulaması yaptı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 21-31 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılan uygulama sonucunda 44 şüpheli şahıs yakalandı. 44 şüphelilerden 28'i gözaltına alınırken 12 şahıs ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 18 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Uygulama sırasındaki aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 150 gram uyuşturucu madde, 88 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, ele geçirildi.