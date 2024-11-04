Gönen’de çeşme başında kaza: 1 kişi yaralandı

Kaza, 10 ABY 16 plakalı kamyonun sürücüsü Ünal Yalçın ve 05 LP 343 plakalı otomobilin sürücüsü Tuncay Arabacıoğlu, su almak için araçlarını çeşmenin etrafına park etti. Ancak, el freni boşalan kamyon, yolun hafif eğiminden dolayı hareket ederek önce park halindeki otomobile, ardından su dolduran Tuncay Arabacıoğlu'na çarptı.

Kazada yaralanan Arabacıoğlu, bilinci açık ve hayati tehlikesi bulunmayan bir şekilde 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalenin ardından Gönen Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Arabacıoğlu'nun hastanede tedavi altına alındığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.