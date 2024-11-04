04 Kasım 2024, Pazartesi
Haberler Yaşam Haberleri

Gönen'de çeşme başında kaza: 1 kişi yaralandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.11.2024 13:00
ABONE OL
Gönen’de çeşme başında kaza: 1 kişi yaralandı

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde, tatlı su doldurmak için çeşme yanında araçlarını park eden iki sürücü talihsiz bir kazaya karıştı.

Kaza, 10 ABY 16 plakalı kamyonun sürücüsü Ünal Yalçın ve 05 LP 343 plakalı otomobilin sürücüsü Tuncay Arabacıoğlu, su almak için araçlarını çeşmenin etrafına park etti. Ancak, el freni boşalan kamyon, yolun hafif eğiminden dolayı hareket ederek önce park halindeki otomobile, ardından su dolduran Tuncay Arabacıoğlu'na çarptı.

Kazada yaralanan Arabacıoğlu, bilinci açık ve hayati tehlikesi bulunmayan bir şekilde 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalenin ardından Gönen Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Arabacıoğlu'nun hastanede tedavi altına alındığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör