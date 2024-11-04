Bursa’da karavana giren hırsızı suçüstü yakaladı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mihraplı Parkı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kişi park halindeki boş bir karavana girdi. Karavandan gelen sesler üzerine şüphelenen araç sahibi, hırsızla karşılaşınca o anları kayda aldı. Kendisinin kayda alındığı gören şüpheli ise hızlı adımlarla uzaklaşıp kayıplara karıştı. Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, karavan sahibi ile hırsız şüphelisi arasında geçen ilginç diyalog kameraya yansıdı.