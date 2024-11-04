A Haber Youtube'ta 1 milyon aboneyi aştı
Kurulduğu günden bu yana izleyicinin en güvendiği kanal olan A Haber, Youtube'ta da 1 milyon aboneyi aştı. Özel içerikler, canlı yayınlar ve haber akışı ile Youtube'ta da vatandaşla buluşan A Haber, en çok takip edilen ve en güvenilen kanallar arasında yerini aldı.
25 Nisan 2011'de izleyici ile buluşan A Haber, 13 yılı aşkındır devam eden yayın hayatında vatandaşın en güvendiği haber kanalı oldu. Milyonlarca izleyiciye en doğru, hızlı ve tarafsız haber yayıncılığını kendisine ilke edinen A Haber, Youtube'ta da 1 milyon abone barajını geçti.
610 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ
Sosyal medyada da aktif bir şekilde izleyici ile buluşan A Haber, kurulduktan sadece birkaç ay sonra 25 Kasım 2011'de resmi Youtube hesabını açmıştı. O günden bu yana içerikleri 610 milyonu aşkın kez izlenen A Haber, sosyal medyada da gündeme yön verdi.
ÖZEL İÇERİKLER YOUTUBE'TA
Özel videolar, önemli röportajlar ve canlı yayınlarla vatandaşla buluşan A Haber; içeriklerini Youtube üzerinden de vatandaşla buluştururken; onlarca videosu 1 milyonun üzerinde görüntülendi. Başkan Erdoğan'ın Davos'taki "One Minute" çıkışından, koronavirüs sürecinde yaşananlara; son dönemde Türkiye'nin gündemine oturan Narin Güran cinayetinden Topkapı'daki surlarda yaşanan vahşete varana kadar Türkiye Youtube'ta da gündemi A Haber'den takip etti.