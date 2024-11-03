Türkiye Kart nereden ve nasıl alınacak? Türkiye Kart kaç TL, başvuru ücreti var mı? Hangi hatlarda geçerli?
Türkiye'nin 81 ilinde geçerli olacak olan toplu ulaşım kartı "Türkiye Kart" İstanbul'da kullanılmaya başlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türkiye Kart uygulamasının, TCDD Taşımacılık tarafından işletilen çeşitli hatlarda geçerli olacağı belirtildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da toplu taşıma sistemlerinde Türkiye Kart uygulamasına geçileceğini duyurdu. Bu uygulama vatandaşların seyahatlerini daha pratik hale getirecek.
Türkiye Kart Uygulaması Hangi Hatlarda Geçerli Olacak?
Bakan Uraloğlu, İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 31 Ekim 2024 tarihli kararı doğrultusunda, Türkiye Kart'ın TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nda kullanılacağını bildirdi. Uraloğlu, bu yeni sistem ile entegre bir toplu taşıma deneyimi sunarak, ulaşımda büyük bir kolaylık sağlanacağını vurguladı.
BELBİM Teknik Çalışmaları Yürütecek
Türkiye Kart uygulamasının hayata geçirilmesi için gerekli teknik çalışmaların BELBİM tarafından tamamlanacağı ifade edildi. Uraloğlu, "Türkiye Kart, 81 ildeki toplu taşıma kartlarını tek bir kartta toplama hedefiyle pilot iller olan Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul'da kullanılmaya başlandı. 2024 sonuna kadar bu sisteme dahil olan il sayısını 18'e çıkaracağız," dedi. Ankara'da Başkentray, İzmir'de İZBAN gibi önemli hatlarda da çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Türkiye Kart Nasıl Alınacak?
Bakan Uraloğlu, Türkiye Kart almak isteyen vatandaşların PTT iş yerlerine başvurabileceklerini açıkladı. Şemasız Türkiye Kart için 40 lira, Debit ve Prepaid kartlar için ise 60 lira gibi sembolik bir ücret ödenecek. Bu proje ile vatandaşların ulaşımda daha fazla kolaylık yaşayacağına vurgu yapıldı.