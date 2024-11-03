Türkiye Kart nereden ve nasıl alınacak? Türkiye Kart kaç TL, başvuru ücreti var mı? Hangi hatlarda geçerli?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da toplu taşıma sistemlerinde Türkiye Kart uygulamasına geçileceğini duyurdu. Bu uygulama vatandaşların seyahatlerini daha pratik hale getirecek.

(A Haber Foto Arşiv)

Türkiye Kart Uygulaması Hangi Hatlarda Geçerli Olacak?

Bakan Uraloğlu, İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 31 Ekim 2024 tarihli kararı doğrultusunda, Türkiye Kart'ın TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nda kullanılacağını bildirdi. Uraloğlu, bu yeni sistem ile entegre bir toplu taşıma deneyimi sunarak, ulaşımda büyük bir kolaylık sağlanacağını vurguladı.

(A Haber Foto Arşiv)

BELBİM Teknik Çalışmaları Yürütecek

Türkiye Kart uygulamasının hayata geçirilmesi için gerekli teknik çalışmaların BELBİM tarafından tamamlanacağı ifade edildi. Uraloğlu, "Türkiye Kart, 81 ildeki toplu taşıma kartlarını tek bir kartta toplama hedefiyle pilot iller olan Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul'da kullanılmaya başlandı. 2024 sonuna kadar bu sisteme dahil olan il sayısını 18'e çıkaracağız," dedi. Ankara'da Başkentray, İzmir'de İZBAN gibi önemli hatlarda da çalışmaların sürdüğünü belirtti.

(A Haber Foto Arşiv)

Türkiye Kart Nasıl Alınacak?

Bakan Uraloğlu, Türkiye Kart almak isteyen vatandaşların PTT iş yerlerine başvurabileceklerini açıkladı. Şemasız Türkiye Kart için 40 lira, Debit ve Prepaid kartlar için ise 60 lira gibi sembolik bir ücret ödenecek. Bu proje ile vatandaşların ulaşımda daha fazla kolaylık yaşayacağına vurgu yapıldı.