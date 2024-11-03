Sivas'ta parçalanmış bebek cesedi bulundu: Bazı uzuvları yok
Sivas'ta bulunan Yukarı Tekke Mezarlığı yakınlarından hareketsiz halde bir bebek görüldü. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında bebeğin ölmüş olduğu tespit edilirken bazı uzuvlarının olmadığı tespit edildi. İşte detaylar...
Sivas'ta arazide bebek cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıkları bölgesinde hareketsiz halde bebek görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
BEBEĞİN BAZI UZUVLARI YOK
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan kontrolde hayatını kaybettiğini belirlenen bebeğin bazı uzuvlarının olmadığı tespit edildi.
KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK
Kimliği belirlenemeyen bebeğin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, bebeğin bulunduğu bölgede çalışmalarını sürdürüyor.