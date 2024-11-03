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Samsun'da tek katlı evde yangın: Yatalak hasta hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.11.2024 12:42 Güncelleme: 03.11.2024 12:42
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Samsun’da tek katlı evde yangın: Yatalak hasta hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesindeki tek katlı evde çıkan yangın sonucu yatalak hasta Hüseyin Bircan (80) yaşamını yitirdi.Yangının sobadan ya da elektrikli battaniyeden çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor. İşte detaylar...

Samsun'un Bafra ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi. Esençay Mahallesi'nde 3 kişinin yaşadığı tek katlı evde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından söndürülen yangında, evde oğlu ve geliniyle yaşayan, yatalak hasta Hüseyin Bircan (80) yaşamını yitirdi.

Cenaze, ilk incelemelerin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna otopsi için gönderildi. Yangının sobadan ya da elektrikli battaniyeden çıktığı ihtimali üzerine durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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