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Avcılar'da kına gecesine aracıyla böyle daldı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.11.2024 13:50
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Avcılar’da kına gecesine aracıyla böyle daldı

Avcılar'da sokakta düzenlenen kına gecesinde bir şahıs araçla dehşet saçtı. Eğlencenin yapıldığı alanın ortasına araçla dalan şahıs, kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay dün akşam Avcılar'da yaşandı. Kına gecesinde yaşanan kavganın ardından taraflardan biri eğlencenin yapıldığı alanın ortasına aracıyla girdi.

KINA GECESİNE ARACIYLA BÖYLE

Çevrede bulunan insanlar büyük panik yaşayarak kaçmaya çalışırken, bazıları da araca ellerine geçen ne varsa fırlattı.

(A HABER ARŞİV)(A HABER ARŞİV)

Kına gecesinin karıştığı o anlar kameralara yansıdı.

Kına gecesine aracıyla böyleKına gecesine aracıyla böyle KINA GECESİNE ARACIYLA BÖYLE

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