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Yunanistan 15 çocuğun içinde bulunduğu can sallarını Türk karasularına geri itti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.11.2024 10:18
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Yunanistan 15 çocuğun içinde bulunduğu can sallarını Türk karasularına geri itti

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında can salları içinde çok sayıda düzensiz göçmen tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 15'i çocuk 27 düzensiz göçmeni kurtardı.

Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde büyük bölümü çocukların bulunduğu çok sayıda düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 12 düzensiz göçmen (beraberinde 15 çocuk) kurtarıldı.

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