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Tekirdağ'da 9 aylık bebeğine cinsel istismarda bulunmuştu! Cezaevinde intihar etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.11.2024 14:52 Güncelleme: 02.11.2024 15:19
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Tekirdağ’da 9 aylık bebeğine cinsel istismarda bulunmuştu! Cezaevinde intihar etti

Tekirdağ Çerkezköy'de 9 aylık bebeğine istismarda bulunduğu iddiasıyla dün (1 Kasım Cuma) tutuklanan baba G.Ş., cezaevinde asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Veliköy Mahallesi'nde anne F.G, G.Ş'nin 9 aylık bebeklerine cinsel istismarda bulunduğu video kaydını paylaşması üzerine bir kişi bu durumu jandarmaya bildirdi.

9 aylık erkek bebeğe cinsel istismarda bulunan anne ve baba tutuklandı (AA)9 aylık erkek bebeğe cinsel istismarda bulunan anne ve baba tutuklandı (AA)

ANNE VE BABA TUTUKLANDI

İhbar üzerine Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri anne F.G'yi Amasya'da, baba G.Ş'yi de İstanbul'da gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında anne ve baba tutuklandı. Bebek ise devlet korumasına alındı.

9 aylık erkek bebeğe cinsel istismarda bulunan anne ve baba tutuklandı (AA)9 aylık erkek bebeğe cinsel istismarda bulunan anne ve baba tutuklandı (AA)

CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

Sabah'ın haberine göre dün cezaevine teslim edilen G.Ş., asılı halde ölü bulundu. Ailenin, cenazeyi kabul etmediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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