Tekirdağ'da 9 aylık bebeğine cinsel istismarda bulunmuştu! Cezaevinde intihar etti
Tekirdağ Çerkezköy'de 9 aylık bebeğine istismarda bulunduğu iddiasıyla dün (1 Kasım Cuma) tutuklanan baba G.Ş., cezaevinde asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Veliköy Mahallesi'nde anne F.G, G.Ş'nin 9 aylık bebeklerine cinsel istismarda bulunduğu video kaydını paylaşması üzerine bir kişi bu durumu jandarmaya bildirdi.
ANNE VE BABA TUTUKLANDI
İhbar üzerine Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri anne F.G'yi Amasya'da, baba G.Ş'yi de İstanbul'da gözaltına aldı.
Soruşturma kapsamında anne ve baba tutuklandı. Bebek ise devlet korumasına alındı.
CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ
Sabah'ın haberine göre dün cezaevine teslim edilen G.Ş., asılı halde ölü bulundu. Ailenin, cenazeyi kabul etmediği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.