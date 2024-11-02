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Sürücüsünün kontrolünden çıkan cip refüje çıktı: 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.11.2024 10:21
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Sürücüsünün kontrolünden çıkan cip refüje çıktı: 1 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, refüje çıktı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesinde 34 HFV 373 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. Araç, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

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