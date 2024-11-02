Sürücüsünün kontrolünden çıkan cip refüje çıktı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, dün akşam merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesinde 34 HFV 373 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. Araç, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN