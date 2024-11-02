Eskişehir’de hava parçalı bulutlu geçecek

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre; bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği, bu sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgârın ise doğu ve güneydoğu, zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.