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Eskişehir'de hava parçalı bulutlu geçecek

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.11.2024 11:01
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Eskişehir’de hava parçalı bulutlu geçecek

Eskişehir'de havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, hava sıcaklığında ise değişiklik olmayacağı bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre; bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği, bu sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgârın ise doğu ve güneydoğu, zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

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