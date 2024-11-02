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7 katlı bina iş makinesinin dokunuşuyla kağıt gibi yıkıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 02.11.2024 09:58
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7 katlı bina iş makinesinin dokunuşuyla kağıt gibi yıkıldı

Hatay'ın Defne ilçesinde 7 katlı binanın iş makinesinin dokunuşlarıyla kontrollü olarak yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bina, iş makinesi ile kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkılma anı ise kameralara an be an yansıdı. 7 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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