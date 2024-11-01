Şehit Fethi Sekin’in doğum günü! Sosyal medyadan taziye mesajları yağdı: Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için

Takvim yaprakları 5 Ocak 2017'yi gösteriyordu.

Polis memuru Fethi Sekin için düzenlenen cenaze töreni (Fotoğraf: AA)

PKK'lı teröristler, İzmir Adliyesinin C kapısına yöneldi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde motosikletli Şahinler Timi'nde görev yapan Fethi Sekin ise, adliyeye ve emniyet müdürlüğüne ait araçların hepsini tanıyordu. Tecrübesi ve dikkati sayesinde yaklaşan yabancı araç dikkatini çekti.

Fethi Sekin (Foto: AA)

Şüphelendiği aracı durdurdu, içindeki silahlı kişileri fark etti. Bir an bile düşünmeden silahını çekti kahraman polis. Araçtan inen teröristleri bir süre kovaladı. Kaçan teröristler o sırada yanlarında getirdiği bombayı patlattı. Sekin, peşine düştüğü teröristlerden birini etkisiz hale getirdi.

Diğerinin peşine düştü, mermisi bitene kadar çatıştı. Aracın arkasına gizlenen teröristin açtığı ateş sonucu şehit oldu.

Fethi Sekin'in hayatı (Foto: AA)



Fethi Sekin'in doğum günü dolayısıyla sosyal medya binlerce kullanıcı şehidimizin doğum gününü taziye mesajları eşliğinde kutladı.

İŞTE DUYGULANDIRAN O PAYLAŞIMLAR...

Sosyal medyada taziye mesajı yağdı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"ALLAH ŞEHADETİNİ KABUL, MEKANINI CENNET ETSİN İNŞALLAH"

Kahraman Polisimiz Şehit #FethiSekin'i doğum gününde rahmetle anıyorum. Allah Şehadetini kabul, mekanını cennet etsin inşallah

Sosyal medyada taziye mesajı yağdı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"KAHRAMANLAR CAN VERİR YURDU YAŞATMAK İÇİN"

Kahramanlığıyla canı pahasına çok sayıda insanın yaşamını kurtaran Teröristlerin hain planını bozan kahraman polisimiz Fethi Sekin'in doğum günü Mekânı cennet makamı âli olsun KAHRAMANLAR CAN VERİR YURDU YAŞATMAK İÇİN

Sosyal medyada taziye mesajı yağdı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"FETHİ SEKİN, YAŞASAYDI 51 YAŞINDA OLACAKTI"

İzmir adliyesindeki bombalı saldırıyı önlerken şehit düşen polis memuru Fethi Sekin, yaşasaydı 51 yaşında olacaktı. Unutmadık unutmayacağız

FETHİ SEKİN KİMDİR?

Teröristlerin hain planını bozan kahraman polis Fethi Sekin, 1973 yılında Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyünde dünyaya geldi.Eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra Polis Meslek Yüksekokulu'nu kazandı. Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu'ndan 1995 yılında mezun olan Sekin'in ilk görev yeri Kilis oldu. Daha sonra Bingöl'e atanan Sekin, 1999-2002 yıllarında bu kentte görev yaptı.

Bingöl'den sonra İzmir'e tayin olan Sekin, yaklaşık 9 yıl adliye önünde görev aldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde motosikletli Şahinler Timi'nde görevli Fethi Sekin, şehadete erdiği saldırıda teröristlerin üzerine adeta şahin gibi çöküp hain emellerinin önüne geçti.

PKK'lı teröristler, 5 Ocak 2017'de otomobille İzmir Adliyesinin C kapısına yöneldi. Yıllardır adliye önünde görev yapması dolayısıyla adliyeye ya da emniyet müdürlüğüne ait araçları tek tek bilen Sekin, yaklaşan yabancı aracı tecrübesi ve dikkati sayesinde erken fark etti.

Şüphelendiği aracı durduran ve içindeki silahlı kişileri fark eden Sekin, hemen silahını çekerek müdahalede bulundu. Kahraman polis, araçtan inen silahlı teröristleri bir süre kovaladı. Kaçan teröristler o sırada yanlarında getirdiği bombayı patlattı. Sekin, peşine düştüğü teröristlerden birini kovalamaca sonucu etkisiz hale getirdi. Diğerinin peşine düşen ve mermisi bitene kadar çatışan Sekin, bir aracın arkasına gizlenen teröristin açtığı ateş sonucu şehit oldu.

Teröristlerin C kapısına yaklaşarak saldırıyı planladıkları gibi yapmalarını engelleyen Sekin, yanlarında 2 kalaşnikof, RPG-7 roketatar ve 8 mühimmatı, el bombaları bulunan teröristleri püskürterek olası faciayı önledi.

Kahramanlığıyla canı pahasına çok sayıda insanın yaşamını kurtaran evli ve 3 çocuk babası Fethi Sekin, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hain saldırıda Sekin ile adliye personeli Musa Can da hayatını kaybetti, 3 avukat, 2 polis memuru, 2 adliye memuru ve 2 sivil olmak üzere 9 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist ise olay yerinde öldürüldü.