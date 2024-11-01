Husumetlisini pusu kurup öldürdükten sonra intihar etti

Olay, dün, Susurluk ilçesinin kırsal Karapürçek Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvancılık yapan Ali Osman Gerze ile kızını rahatsız ettiğini öne sürdüğü çobanlık yapan Ali Ünal arasında husumet başladı. Gerze'nin savcılığa yaptığı suç duyurusu sonrası, Ünal hakkında dava açıldı. Buna sinirlenen Ünal, kamyonetiyle hayvanlarını kontrol etmeye giden Ali Osman Gerze'yi, pusu kurarak ruhsatsız tüfeğiyle öldürdü. Ali Ünal, ardından aynı tüfekle yaşamına son verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Gerze ve Ünal'ın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.