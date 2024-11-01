Fethiye ve Muğla’da düzensiz göçmenler yakalandı

Fethiye ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durdurulmuş ve içerisindeki 8 düzensiz göçmen (beraberinde 9 çocuk) yakalandı.

MARMARİS'TE 20 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI



Marmaris'te karadan ulaşımın bulunmadığı bölgede yasa dışı yllardan çıkış hazırlığında olan 20 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Marmaris ilçesinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından 20 düzensiz göçmen müştereken yakalandı.