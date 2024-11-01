Efes Antik Kenti hakkındaki ilk akademik çalışma Sultan Abdülhamid’e ithaf edildi

Aktüel Tarih'in ulaştığı belgelere göre; Efes kazı ve araştırmaları, 1863 yılında İngiliz mühendis J. Turtle Wood'un, antik dünyanın yedi harikasından biri olan Efes Artemis Tapınağı'nı bulma çabalarıyla başladı. Wood'un bu girişimi, modern arkeolojik çalışmaların ilk adımlarından birini temsil ediyordu. Efes'in antik kalıntılarının ortaya çıkarılması, büyük bir tarihsel ve kültürel öneme sahip olduğundan, bu çalışmalar giderek genişledi. Ancak, 1895 yılında Sultan II. Abdülhamid'in onayıyla Avusturya Bilimler Akademisi adına Otto Benndorf liderliğinde başlatılan kazılar, Efes araştırmalarının daha da derinleşmesini sağladı.

Efes Antik Kenti ile ilgili yapılan ilk akademik çalışma (A HABER ARŞİV)

Benndorf'un önderliğinde yapılan kazılar, Efes'in antik dönemine dair birçok önemli keşif yapılmasına yol açtı. Aktüel Tarih'te yayımlanan belgelere göre 1906 yılında yayımlanan ilk kazı raporunda Benndorf, Efes'teki çalışmalarını Sultan Abdülhamid'e ithaf ederek ona teşekkürlerini sundu. Bu kazılar, Avusturyalı arkeologların gözetiminde 160 yılı aşkın süredir devam ediyor ve Efes'in tarihi zenginliklerinin gün yüzüne çıkarılmasında büyük bir rol oynuyor.

Aktüel Tarih Dergisi'nin söz konusu haberle ilgili ilk sayfası (A HABER ARŞİV)