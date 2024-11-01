Beyaza bürünen ’Balık Gölü’ havadan görüntülendi

Artvin'in 'Sakin Şehir' (Cittaslow) unvanlı Şavşat ilçesinde kuşbakışı görünümü nedeniyle 'Balık Gölü' olarak anılan göl, geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü. Yaz aylarında pek çok yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan göl, bu kez doğa fotoğrafçılarını ağırladı. Çevresi dağlar ve ormanlarla çevrili olan 2000 rakımdaki Balık Gölü'nü fotoğraf sanatçısı Faruk Akbaş ve beraberindeki fotoğrafçı grubu kare kare fotoğrafladı. Fotoğrafçıların sosyal medya hesaplarında paylaştığı kareler büyük ilgi çekti. Fotoğraf sanatçısı Süleyman İnal ise gölün muhteşem manzarasını havadan görüntüledi.

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