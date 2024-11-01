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Adana'da farklı suçlardan aranan 150 kişi yakalandı

Kübra Kılıç ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 01.11.2024 11:23
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Adana’da farklı suçlardan aranan 150 kişi yakalandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde operasyon ve denetimlerde 20 silah ele geçirildi, farklı suçlardan aranan 150 şüpheli yakalandı.

Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22-28 Ekim'de ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda adreste arama yaptı. Ev, iş yeri ve araçlardaki aramalarda, yasa dışı yollarla temin edildiği belirlenen 1'i kalaşnikof 5 tüfek, 15 tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş ile bir miktar uyuşturucu bulundu. Ekipler, operasyon ve denetimlerde farklı suçlardan aranan 150 zanlıyı yakaladı.

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