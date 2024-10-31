Trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
Karayolları Genel Müdürlüğü, trafiğe kapalı yolları ve alternatif güzergahları açıkladı. İşte detaylar...
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları 77-80. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Edirne istikametinde kesimler halinde şerit daraltması yapılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor. Çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre gerçekleştiriliyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Soma-Kırkağaç kavşakları bölgesinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle önce İzmir, sonra İstanbul istikametinde bant aktarması yapılacak.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Bolu Batı kavşakları 14-16. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
TAG Otoyolu'nun Baklalı-Yılankale kavşakları 6-9. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Osmaniye istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.
Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 22-23. kilometrelerinde üst geçit çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşıma sağ şeritten kontrollü izin veriliyor.
Trabzon-Maçka yolunun 3-25. kilometrelerinde fiber optik kablo döşeme çalışması nedeniyle 07.00-19.00 saatlerinde Trabzon-Maçka istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kızılkaya-Burdur-Antalya ayrımı yolunun 4-9. kilometrelerinde üstyapı, toprak işleri ve sanat yapısı çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Çankırı-Şabanözü-Çubuk yolunun 29-40. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Mardin-Savur yolunun 31-32. kilometrelerinde Savur ilçe merkezindeki Savur Köprüsü çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması önem taşıyor.