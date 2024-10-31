Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü, Kasım 2024 askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi duyurdu. Askerlik yerleri, 31 Ekim 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere bildirilecek. Yükümlüler, sevk belgelerini sevk tarihinden 10 gün önce alabilecekler.

Yükümlülerin Askerlik Sınıflandırma Süreci

Yedek subay adayları, yedek astsubay adayları ve er statüsündeki yükümlüler, askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulayabilecekler. Sınıflandırma sonuçları 31 Ekim'de açıklanacak ve bu tarihten sonra yeniden sınıflandırma yapılmayacak.

Sevk Tarihleri ve Ödeme Bilgileri

Yükümlülerin sevk tarihleri ise şu şekilde belirlenmiştir:

📍Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1. Grup): 14 Kasım 2024

📍Er (2. Grup): 12 Aralık 2024

📍Er (3. Grup): 9 Ocak 2025

Yükümlüler, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi ile eğitim birliği arasındaki mesafeye göre yol ve iaşe bedeli ödemesi alacak. Ödemeleri, kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabilecekler.

Askerlik Yerleri Nasıl Öğrenilir?

Askerlik yerlerinin öğrenilmesi, yükümlülerin en çok merak ettiği konulardan biri. Bu süreç, Milli Savunma Bakanlığı'nın sunduğu online hizmetler aracılığıyla oldukça kolay hale geldi.

E-Devlet Üzerinden Sorgulama

Askerlik yerlerinizi öğrenmek için Türkiye Cumhuriyeti e-Devlet kapısına giriş yapmanız gerekiyor. www.turkiye.gov.tr adresine gidin ve "Kurumlar" başlığı altında Milli Savunma Bakanlığı seçeneğini bulun. Burada, "Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" hizmetlerinden yararlanarak askerlik bilgilerinize ulaşabilirsiniz.

Adım Adım Sorgulama

Hizmet Adı Kutucuğu: Sayfanın üst kısmında bulunan "Hizmet Adı" kutucuğuna, "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadelerinden birini yazın.

Linke Tıklayın: Karşınıza çıkan sonuçlardan ilgili linke tıklayın.

Sonuçları Görüntüleyin: "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" veya "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" butonuna tıkladıktan sonra askerlik yerlerinizi öğrenebilirsiniz.

e-DEVLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!