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İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.10.2024 10:36
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İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

İzmir ve Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve MİT Bölge Başkanlığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanması için çalışma yapıldı.

Örgütün güncel yapılanması içinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, ifadelerde adı geçen ve sosyal medya platformlarında örgüt elebaşını övücü paylaşımlar yapan 8 şüpheli, İzmir ve Şanlıurfa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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