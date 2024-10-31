İstanbul Sultangazi’de oto tamirhanesinde korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre, Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi 2596. Sokak'ta akaryakıt İstasyonunun bitişiğindeki oto tamirhanesinde saat 07.30 sıralarında yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tamirhaneyi sardı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, bitişiğindeki akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı, bir aracın hasar gördüğü yangında yaşanan korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.