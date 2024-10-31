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Bursa’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.10.2024 11:23
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Bursa’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Bursa'da, FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'nin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Başsavcılığın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

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