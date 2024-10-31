Batman’da üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen şahıs tutuklandı

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çevre yolu üzerinde otobüsten inen bir şahsın üzerinde yapılan aramada; 59 gram kokain maddesi ele geçirildiği belirtildi.

Gözaltına alınan İ.Ç. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.