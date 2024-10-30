Samsun’da selin yıktığı köprünün yerine yenisi yapılıyor

Terme'de yaşanan sel felaketinin ardından yıkılan Bazlamaç Mahallesi Karagöl mevkiindeki köprünün yapımına DSİ tarafından yeniden başlandı. İnşa sürecinin sonuna yaklaşırken köprü çalışmasında incelemede bulunan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bazlamaç Mahallesi Karagöl mevkisinde yapımına devam edilen köprünün Bazlamaç Mahallesi'nin çevre mahallelerle bağlantısı açısından önemine vurgu yapan Başkan Şenol Kul, "Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle ani ve şiddetli gelen yağışlar ilçemizde son dönemlerde çok sayıda sel felaketi yaşanmasına neden oldu. Bu noktada ilçemizin bu gibi durumlara daha dayanaklı hale gelmesi için sel riskinin önüne geçebileceğimiz önemli projeleri hızla hayata geçiriyoruz. Daha önce yine sel felaketinde yıkılan bu köprümüz gayet sağlam ve su akışını engellemeyecek şekilde DSİ tarafından yeniden yapılıyor. Bazlamaç Mahallemizin diğer mahallelerimizle bağlantısı olan bu köprü inşası tamamlandığında ulaşımda meydana gelen rahatlama ile birlikte mahalle halkımız da konforu artacak" dedi.

Başkan Kul, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

"DSİ tarafından ilçemizin birçok noktasında önemli çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmalar için başta DSİ 7. Bölge Müdürümüz Köksal Buğra Çelik ve tüm DSİ çalışanlarına teşekkür ederim. Ayrıca bölgedeki çalışmaların hızlanması konusunda Meclis'ten ek bütçe çıkartarak büyük destek sağlayan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Samsun Milletvekilimiz Mehmet Muş'a da şükranlarımı sunarım."