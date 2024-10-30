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Kesime götürülen kızgın boğa ortalığı birbirine kattı!

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.10.2024 11:16 Güncelleme: 30.10.2024 11:49
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Kesime götürülen kızgın boğa ortalığı birbirine kattı!

Nevşehir'de mandıradan mezbahaya götürülmek istenen kızgın boğa kesime gitmek istemeyince ortalığı birbirine kattı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Nevşehir merkez ilçeye bağlı Çardak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çardak köyünde Kenan Tunçtan'a ait mandıradan mezbahaya götürülmek istenen kızgın boğa kesime gitmek istemeyince ortalığı birbirine kattı.

Araca binmek istemeyen boğa kaçarak önce kendisini yakalamak için Salim Akşahin'i havaya uçururken, zor anlar yaşattı.

Güçlükle yakalanan boğa kesilmekten kurtulamadı.

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