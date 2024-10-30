Aynı aileden 6 kişi mantardan zehirlendi
Kastamonu İnebolu'da aynı aileden 6 kişi mantardan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Aile üyelerinin ormandan topladıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlanarak hastaneye başvurdukları öğrenildi.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde mantardan zehirlenen aynı aileden 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, İnebolu'ya bağlı Akgüney köyünde yaşayan M.E. (81), Y.E. (70), M.E. (52), F.E. (47), H.E. (46), M.E. (17) isimli aile üyeleri ormandan topladıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlandı. Bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi zehirlenme şikayetleriyle İnebolu Devlet Hastanesi'ne başvuran 6 kişi, tedavi altına alındı.