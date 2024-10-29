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Yunanistan'ın geri ittiği 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.10.2024 09:15
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Yunanistan’ın geri ittiği 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 8'i çocuk 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 22 düzensiz göçmen (beraberinde 8 çocuk) kurtarıldı.

Öte yandan 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise yakalandı.

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