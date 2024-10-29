Kedilerin gizli yeteneği ortaya çıktı! Japon bilim adamları açıkladı: Meğer bebeklere göre…

Japonya'da yapılan yeni bir araştırma, kedilerin yalnızca insanları izlemekle kalmayıp konuşmalara dikkat kesilerek bazı kelimeleri anlamlandırabildiğini ortaya koydu. Abazu Üniversitesi'nden Saho Takagi liderliğindeki ekip, kedilerin belirli nesnelerle ilişkilendirilen kelimeleri öğrenme hızını ölçmek için 1990'larda bebekler üzerinde uygulanan bir dil gelişim testini uyarladı. Elde edilen veriler, kedilerin nesnelerle kelimeleri şaşırtıcı bir hızla ilişkilendirebildiğini gösteriyor.

Takagi ve ekibi, kedilerdeki bilişsel kapasitenin sınırlarını araştırırken bebeklerde kullanılan yöntemlerden ilham aldı. Bebekler üzerinde yapılan deneyde, yalnızca 16 ila 20 tekrar sonrasında belirli kelimelerin nesnelerle ilişkilendirilebildiği gözlemlenmişti. Benzer bir deneme kedilere uyarlanarak 31 kedi üzerinde gerçekleştirildi ve kedilerin iki kısa animasyon izletilerek belirli kelimelerle görüntüleri bağdaştırma becerisi ölçüldü.

Kediler Sahiplerinin Sesini Dinleyerek Kelime-Resim Bağlantısını Kurdu

Deney esnasında, kediler sahiplerinin seslendirdiği uydurma kelimelerle farklı animasyonlar izledi. Örneğin, ilk animasyonda ekranda büyüyüp küçülen tek boynuzlu bir at benzeri figür görüldüğünde, kedilere "keraru" kelimesi dinletildi. Diğer animasyonda ise genişleyen ve küçülen kırmızı yüzlü bir güneş figürü gösterilirken "parumo" kelimesi duyuruldu. Bu süreçte kedilerin sahiplerinin sesine duyarlılık göstererek kelime ve resim ilişkisini hızla kurabildikleri gözlemlendi.

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"Yanlış" Kelimeyi Duyduklarında Kedilerin Tepkisi Büyüktü

Deneyin ikinci aşamasında ise kedilere görüntülerle uyumlu olmayan kelimeler dinletildi. Bu kez kedilerin göz bebeklerinin büyüdüğü ve ekranla daha fazla ilgilendikleri fark edildi. Bu durum, kedilerin kelime-görüntü uyumsuzluğunu algılayabildiklerini ve bilişsel yeteneklerinin kelime-anlam ilişkisini hızlıca kurabilecek düzeyde olduğunu ortaya koydu.

Kedilerin Anlama Kapasitesi Bebeklere Göre Farklılık Gösteriyor

Araştırma bulguları, kedilerin insan seslerini ödüllendirici eğitim olmaksızın dinleyip anlayabildiğini gösterirken, deneyin bebeklerle yapılan önceki versiyonundan farklı bazı yönleri bulunuyor. 1990'lardaki bebek deneylerinde kelimeler tek heceli ve tanıdık olmayan sesler tarafından söylenmişken, kedilere üç heceli kelimeler doğrudan sahipleri tarafından iletildi. Bu farklılık, kedilerin sese ve kelimeye olan duyarlılıklarını etkileyen unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor.