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Keban Baraj Gölü'nde yakaladı! Kucaklayıp kıyıya çıkardı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.10.2024 11:46
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Keban Baraj Gölü’nde yakaladı! Kucaklayıp kıyıya çıkardı

Elazığ’da amatör balıkçı Cihan Apaydın, oltaya 20 kilogram ağırlığında aynalı sazan yakaladı. Oltasına takılan sazanı bir süre çeken Apaydın, ardından suya girerek kucakladı ve kıyıya çıkardı.

Amatör balıkçı Cihan Apaydın, Keban Baraj Gölü'nde 20 kilogram ağırlığında aynalı sazan balığı yakaladı.

Amatör balıkçı Cihan Apaydın (A HABER ARŞİV)Amatör balıkçı Cihan Apaydın (A HABER ARŞİV)

Oltasına takılan sazanı bir süre çeken Apaydın, ardından suya girerek kucakladı ve kıyıya çıkardı.

Amatör balıkçı Cihan Apaydın (A HABER ARŞİV)Amatör balıkçı Cihan Apaydın (A HABER ARŞİV)

Apaydın yakaladığı balıkla hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmedi.

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