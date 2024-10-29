Keban Baraj Gölü'nde yakaladı! Kucaklayıp kıyıya çıkardı
Elazığ’da amatör balıkçı Cihan Apaydın, oltaya 20 kilogram ağırlığında aynalı sazan yakaladı. Oltasına takılan sazanı bir süre çeken Apaydın, ardından suya girerek kucakladı ve kıyıya çıkardı.
Amatör balıkçı Cihan Apaydın, Keban Baraj Gölü'nde 20 kilogram ağırlığında aynalı sazan balığı yakaladı.
Oltasına takılan sazanı bir süre çeken Apaydın, ardından suya girerek kucakladı ve kıyıya çıkardı.
Apaydın yakaladığı balıkla hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmedi.