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Kayseri'de kamyon otomobile çarptı: 1 ölü 6 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.10.2024 13:49
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Kayseri’de kamyon otomobile çarptı: 1 ölü 6 yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde kömür yüklü kamyon, otomobile çarptı. Kazada kamyonun şoförü Ejder D. öldü, otomobildeki 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Develi ilçesi Tekir Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi.

Ejder D. idaresindeki 38 HU 047 plakalı kömür yüklü kamyon, sürücüsü öğrenilemeyen 38 SZ 209 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyon devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kamyon şoförü Ejder D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde yaralanan 6 kişi, çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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