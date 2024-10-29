Düğünde herkesi şaşırtan olay! Takı yerine bakın ne verdiler

Antalya'da yaşayan kokoreç ustası Halil Arıcı ve Almanya'da öğretmen olan Pelin Şahin, önceki gün yapılan düğünle dünyaevine girdi. Yakın arkadaşları ve akrabalarının katılımıyla gerçekleştirilen düğün töreninde çiftin nikahı kıyıldı.

Damadı şaşkına çeviren kangal sucuklu, limonlu ve dürümlü takı töreni (DHA)

Takı törenine geçildiği sırada yakın arkadaşları tarafından çifte sürpriz yapıldı.

Aralarında sık sık esprilere de konu olduğu öğrenilen ve 'Sana düğünde bir takı sürprizimiz olacak. Unutamayacaksın' diyen Cafer Yıldırım, Özgür Özdil ve Kudret Çelen, ellerinde limon, sucuk ve iki dürümle geldi.

Damadı şaşkına çeviren kangal sucuklu, limonlu ve dürümlü takı töreni (DHA)

İpe dizilen kangal sucuklar ve limonlar damat Halil Arıcı'nın boynuna asıldı, dürümler de gelin ve damada ikram edildi. Davetlilerin alkışları eşliğinde gerçekleşen takı töreninde damat Arıcı'nın şaşkınlık yaşadığı dikkat çekti.

Damat Arıcı, "Böyle bir sürpriz beklemiyordum. Kokoreç ustasıyım ve sürekli sucuk, sakatat, limonla iç içeyim. Arkadaşlarımın sürprizine hem şaşırdım hem mutlu oldum. Benim için unutulmaz bir anı oldu. Kudret ve Cafer arkadaşımdan böyle bir şey beklerdim ama işin içine sucuğun dahil edileceğini düşünmemiştim" diye konuştu.

Düğüne mezar taşı getirip helallik aldılar (DHA)

MEZAR TAŞI GETİRDİLER

Sürmene ilçesinde Cevat Can ve Elif Çilingir çifti, Zeytinli Mahallesi'nde düğün salonunda düzenlenen düğünle dünyaevine girdi. Düğüne katılanlar, takı töreninde damadın arkadaşlarının sürprizine tanık oldu.

Düğüne mezar taşı getirip helallik aldılar (DHA)

Salona ellerinde taşıdıkları 'Acı kaybımız' yazılı çelenkle giren grup, üzerinde damadın adının yer aldığı 'Ölüm nedeni: Evlilik, ruhuna Fatiha' yazılı mezar taşını masa üzerine koydu.

Damadın arkadaşları davetlilerden helallik aldı, gelinden de arkadaşlarının çay ocağında kendileriyle buluşmaları ve halı saha maçlarına katılmasına izin vermesi için söz istedi.

Cenaze namazını andıran sürprizde, başına sarık üzerine cübbe giyinen damadın arkadaşı, eline aldığı mikrofonla, 'Bekar dünyasından evlilik hayatına intikal eden Cevat kardeşimizi nasıl bilirdiniz? Bekar zamanlarından kalma haklarınızı helal ediyor musunuz?' diye helallik isteyip, 'Şu bekar cemaate de hayırlı kısmetler nasip eyle' diyerek dua etti.

Düğüne mezar taşı getirip helallik aldılar (DHA)

Arkadaşları, haklarını helal edip ayva ikram ettikleri damada emzik, mutfak önlüğü ve eldiveni hediye etti.

Gelin ve davetlilerin şaşkınlık yaşadıklarını söyledikleri anlar, kameralara da yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.