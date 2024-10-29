Çıtır ve kokusuz hamsi pişirmenin sırrı

Balık pişirmenin en büyük zorluklarından biri, özellikle hamsi gibi küçük balıklarda, pişirme sırasında yayılabilecek yoğun koku ve fazla yağ çekme riskidir. Bu sorunların önüne geçebilmek için marinasyon işlemi büyük önem taşır. Hamsi balığını doğru bir şekilde marine etmek, balığın hem lezzetini arttırır hem de pişirme sürecinde istenmeyen yağ ve koku problemlerini ortadan kaldırır.

Hamsi Pişirme Sırrı

Hamsiyi Doğru Marine Etmenin Püf Noktaları

Hamsileri temizledikten sonra, kılçıklarını dikkatlice çıkarın. Balıkları yıkadıktan sonra, fazla suyun süzülmesi için bir süzgeçte bekletin.

Hamsiyi marine ederken, doğal ve lezzetli bir tat elde etmek için temel malzemelerden faydalanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı zeytinyağı, rendelenmiş sarımsak, taze kekik ve isteğe bağlı olarak karabiber, pul biber veya toz biber ekleyerek balıkları soslayın.

Hazırladığınız karışımı hamsilere iyice yedirdikten sonra, balıkları bir kaba alarak üzerini streç film ile kapatın ve buzdolabında en az 4 saat boyunca bekletin. Bu süre, balığın tüm aromaları içine çekmesi ve pişirme sırasında yağ çekmeden çıtır hale gelmesi için idealdir.

Marine edilen hamsileri pişirirken az miktarda yağ kullanmanız yeterli olacaktır.