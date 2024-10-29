Ballon d’Or 2024’ü kim kazandı? Ballon d’Or nedir?

Geçtiğimiz akşam Paris'te düzenlenen Ballon d'Or Ödül Töreni, futbolseverler için unutulmaz anlara sahne oldu. 2023-2024 sezonunda Avrupa'nın en iyi futbolcusuna verilecek ödül, Theatre du Chatelet'te gerçekleşen etkinlikte sahiplerini buldu. Gecede "En iyi kadın futbolcu," "En iyi erkek futbolcu," "Kadınlarda en iyi kulüp," "Erkeklerde en iyi kulüp," "Kopa Trophy," "Yachine Trophy," "Yılın en iyi erkek teknik direktörü," ve "Yılın en iyi kadın teknik direktörü" gibi önemli ödüller dağıtıldı.

Hakan Çalhanoğlu 20. Sırada

Ballon d'Or adayları arasında yer alan Türk futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ödül sıralamasında 20. sırada yer aldı. Bu yılki ödül töreninde birçok iddialı oyuncunun bulunduğu liste, futbol dünyasında heyecan yarattı. Hakan Çalhanoğlu'nun başarısı, Türk futbolunun uluslararası arenadaki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Ballon d'Or (AA)

2024 Ballon d'Or'un Kazananı

Ballon d'Or 2024 ödülünün sahibi ise Rodri oldu. İspanyol orta saha oyuncusu, bu prestijli ödülü kazanarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Kadınlar kategorisinde ise ödül Aitana Bonmatí'nin oldu. Bu sonuçlar, her iki oyuncunun da sezon boyunca sergilediği olağanüstü performansın bir yansıması olarak dikkat çekiyor.

Ballon d'Or Nedir?

Ballon d'Or, dünya futbolunun en prestijli bireysel ödüllerinden biri olarak kabul edilmektedir. İlk kez 1956 yılında Fransız futbol dergisi France Football tarafından verilen ödül, başlangıçta yalnızca Avrupalı futbolculara veriliyordu. Ancak 1995'ten itibaren tüm dünya oyuncularına açıldı ve 2007'den itibaren dünya çapında en iyi oyuncuların yarıştığı bir ödül haline geldi. Kazanan, futbol gazetecileri, antrenörler ve milli takım kaptanları tarafından yapılan oylama ile belirleniyor. Bu süreçte, oyuncuların yıl içinde gösterdikleri performans, kazandıkları kupalar ve takımına katkıları gibi kriterler göz önünde bulunduruluyor.

Ödülün Tarihçesi

2010-2015 yılları arasında FIFA ile ortak düzenlenerek "FIFA Ballon d'Or" adı altında sunulan ödül, 2016'dan itibaren yeniden France Football tarafından bağımsız olarak dağıtılmaya başlandı. Ballon d'Or, hem kadın hem de erkek futbolcular için verilen bu prestijli ödül, futbolseverler için her yıl büyük bir merakla bekleniyor.