29 Ekim’de otoyollar, 1. köprü, 15 Temmuz, Osmangazi köprüsü ücretsiz mi? Bugün köprüler bedava mı?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye genelinde coşku ve gurur içinde kutlanırken, bu özel gün için yapılan planlar arasında ulaşım önemli bir yer tutuyor. Tatil döneminde köprü ve otoyolların durumu, seyahat edecek vatandaşlar için merak konusu haline geldi.

29 Ekim: Ücretsiz Geçiş Beklentisi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda köprü ve otoyolların ücretsiz olması bekleniyor. Ancak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ücretsiz geçişin, yap-işlet-devret projeleri kapsamındaki köprü ve otoyollar haricindeki tüm geçiş noktalarında geçerli olması öngörülüyor. Resmi tatillerde, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı köprülerin ücretsiz olacağı geleneksel bir uygulama olarak devam edecek.

28 Ekim Pazartesi günü ise köprü ve otoyolların ücretsiz olmayacağı belirtildi.

Kamuda Çalışanlar İçin İzin Durumu

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kamuda çalışanlar da tatil imkanından faydalanacak. 28 Ekim Pazartesi günü saat 13:00'ten itibaren kamu çalışanları izinli sayılacak. 29 Ekim Salı günü ise tam gün izinli olmaları, bayram coşkusuna katkı sağlayacak. Bu uygulama, vatandaşların bayramı daha keyifli bir şekilde geçirmelerine olanak tanıyacak.