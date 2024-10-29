29 Ekim’de noterler çalışıyor mu? Bugün noterler açık mı, kaça kadar açık?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimini ilan etmesi anısına her yıl coşkuyla kutlanıyor. Bu yıl 29 Ekim, Salı gününe denk geliyor ve 28 Ekim ile 29 Ekim tarihleri arasındaki noter çalışma saatleri, tatil planları yapan vatandaşlar için önem taşıyor.

Noterler 28 Ekim-29 Ekim'de Açık mı?

Noterler, 28 Ekim Pazartesi günü öğle saatlerine kadar hizmet vermeye devam edecek. Ancak 29 Ekim'de noterler kapalı olacak, bu nedenle işlem yapmak isteyenlerin 28 Ekim tarihine dikkat etmeleri gerekiyor.

28 Ekim Yarım Gün Mü?

Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre, 28 Ekim'de özel sektörde çalışanlar yarım gün, 29 Ekim'de çalışanlar ise tam gün ek mesai alabilecek. Bu, özel sektör çalışanları için tatil planlamasında önemli bir detay.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Bu nedenle, 29 Ekim tarihinde kamu kurumları kapalı olacak. Eczaneler, bankalar ve noterler de bu tarihte hizmet vermeyecek. Salı günü, vatandaşlar tatillerini değerlendirmek için farklı planlar yapabilirler.