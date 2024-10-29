2025 Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte? DİYANET Üç aylar takvimi...

Tüm İslam alemi tarafından kutsal kabul edilen üç aylar için geri sayım süreci başladı. 2025 yılına yaklaşırken, bu özel dönem içerisinde yer alan Receb ayının başlangıç tarihi, vatandaşlar tarafından merakla araştırılmakta. Peki 2025 yılı üç aylar ne zaman başlayacak?

Üç Ayların Başlangıç Tarihi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimine göre, üç aylar Receb ayıyla birlikte 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak. Bu dönemin ilk önemli gecesi olan Regaib Kandili ise 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

Ramazan Ayı Ne Zaman Başlayacak?

Ramazan ayı ise 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. 28 Şubat'ı 1 Mart'a başlayan gece ilk sahura kalkılacak.

2025 Dini Günler Takvimi

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba (1 Receb 1446)

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)

Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)

Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi (1 Ramazan 1446)

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba (26 Ramazan 1446)

Arefe Günü: 29 Mart 2024 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar (1 Şevval 1446)

Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi (2 Şevval 1446)

Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı (3 Şevval 1446)