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Mersin'de yangın çıkan evde 2 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.10.2024 11:32 Güncelleme: 28.10.2024 11:35
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Mersin’de yangın çıkan evde 2 kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Mezilli ilçesinde çıkan yangında evde bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Yangının söndürülmesinin ardından olayda yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde yangın çıkan evdeki Suriye uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Fındıkpınarı Mahallesi'nde Suriye uyruklu 6 inşaat işçisinin kaldığı müstakil evde, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesinin ardından ikamete giren ekipler, A.R. ve S.R'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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