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Mardin'de çıkan yangını TOMA ve itfaiye ekipleri söndürdü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.10.2024 11:46 Güncelleme: 28.10.2024 11:48
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Mardin’de çıkan yangını TOMA ve itfaiye ekipleri söndürdü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Direkhanede çıkan yangın, TOMA ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Turgut Özal Mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Direkhanede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve TOMA'lar sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu yangın, söndürülerek kontrol altına alındı.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.

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