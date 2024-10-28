Kayseri’de 79 yaşında çalışıyor eve bisikletle gidip geliyor

Kayseri'de yaşayan 79 yaşındaki Mehmet Karaimam tespih satarak geçimini sağlıyor. Bisikletiyle her gün evinden çıkarak 7 kilometre boyunca pedal çeviren Mehmet dede, Hunat Camisine geliyor. Burada akşama kadar tespih satmak için mesai harcayan Karaimam, emekliliğe de karşı çıkıyor. Bisikletin hem zaman hem para tasarruf sağladığını da söyleyen Mehmet Karaimam; sağlık açısında da çok önemli olduğunu vurguladı.

"Zamanı satan adam enayi, emekli olmak için para ödeyen çift kat enayi" diyen Karaimam, "79 yaşındaki Mehmet Karaimam, 7 kilometre evden çarşıya geliyorum. 7 kilometrede bisikletle eve gidiyorum. Çarşının içerisinde de 5-6 kilometre geziyorum. Toplamda 20 kilometre bisiklet sürüyorum. Bisikletin faydasını bilse herkes biner. Birincisi sağlık var. İkinci olarak zaman tasarrufu var. Üçüncü olarak para tasarrufu var. Ancak insanlar bilmiyorlar. İlmi sayacaksın ki sağlığı seveceksin. İlmi saymayan sağlığı sevemez. İlim bütün dinlerin ortak paydası. Hristiyanlık, Musevilik ve Müslümanlık hep ilim üzerine Bunun yanında mezheplerde hep ilim üzerine. Mesleklerde ilim üzerine kuruludur. Ben çarşıya hem para kazanmak hem de sağlığı kazanmak için geliyorum. Önce sağlık, ilim sağlığı emreder. İlme uyarsak sağlıklı olursun, ilme uymazsan hasta olursun. 40 senedir teşbih yapıyorum. Allah nasip etmesin, emeklilik ne demek? Zamanlı kıymetli? Para mı? 'Zaman kıymetli' diyoruz. Para ile satıyoruz. Birde üste para veriyoruz. Zamanı satan adam enayi, emekli olmak için para ödeyen çift kat enayi. 'Şurada otur sana 10 bin TL para vereceğiz deseler' sen zamanı satmış olursun. Üstelik biz para ödeyerek, emekli oluyoruz. Yani 'zamanımı alırsan, sana para veririz' diyoruz. Sağlıklı bir insana, 'sağlığını ver de para verelim' desek verir mi? Adam tütün kullanıyor. Hem sağlığını veriyor hem de parasını" şeklinde konuştu.

Yanına gelen kişilere iyiliği anlattığını aktaran Karaimam, "Yanıma gelen kişiye iyiliği anlatıyorum. Dinlerse kendine dinlemezse de kendisine. Ben 'bana inan' demiyorum. 'İlme inan' diyorum. Ben yanılabilirim ancak ilim yanılmaz. Elbette ki bu hayattan mutluyum. 'Dünyanın en zengin insanı kim? diye sorsalar, 'benim' derim. Ben 5 kuruşa ip satarım. Ancak herkese zekat dağıtırım. Diğer adam 10 TL'ye ip satar, gider bir cami yaptırır. Hangimiz zengin? Ben herkese dağıtıyorum. Zenginlik mutlu olmaktır. Huzurlu olmaktır. 40 senedir doktora gitmem, ilaç kullanmam. Çünkü benim vücudum dengeli besleniyor. Temel gıda ile beslenen kişinin vücudu antikor üretir. O zaman ilaca ihtiyaç yok ki, aşıya ihtiyacı yok ki. Vücut kendi askerini kendi yetiştirir" ifadelerini kullandı.