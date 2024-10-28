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Kars'ta PKK/KCK operasyonu: 18 şüpheli yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.10.2024 14:12
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Kars’ta PKK/KCK operasyonu: 18 şüpheli yakalandı

Kars'ta Jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, sosyal medya uygulamaları üzerinden PKK/KCK bölücü terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilenlerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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