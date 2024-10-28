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Esenyurt'ta feci olay: Vicdan azabından boğazını keserek intihar etti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.10.2024 16:51 Güncelleme: 28.10.2024 16:59
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Esenyurt’ta feci olay: Vicdan azabından boğazını keserek intihar etti!

Esenyurt'ta annesi ile sokakta oynayan çocuğa çarparak ölümüne neden olan sürücü yaşadığı vicdan azabıyla olay yerinde kendisini araç içerisinde kilitleyerek boğazını kesip intihar etti. İşte detaylar...

Esenyurt'ta annesi ile sokakta oynayan çocuğa çarparak ölümüne neden olan sürücü, kendisini araç içerisine kilitleyerek intihar etti.

KÜÇÜK ÇOCUĞU EZEREK ÖLDÜRDÜ

Edinilen bilgilere göre, olay, Akçaburgaz Mahallesi'nde yaşandı. 34 LS 0371 plakalı aracıyla seyreden kargo firması şoförü Erdal Ç., sokakta annesi ile birlikte oyun oynayan 3 yaşındaki Ö.K. isimli çocuğa çarptı. Çocuk olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, şoför Erdal Ç. ise olayın şoku ile olay yerinden kaçtı.

ARACA KENDİNİ KİLİTLEYİP BOĞAZINI KESTİ

Birkaç sokak ilerleyen şoför Erdal Ç., kenara çekerek kendini araca kilitledi. Vicdan azabı yaşayan şoför Erdal Ç., bıçağıyla kendi boğazını keserek intihar etti. Vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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