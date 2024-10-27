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Samsun'da kalp krizi geçiren adamın yardımına ambulans helikopter yetişti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.10.2024 16:33 Güncelleme: 27.10.2024 16:38
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Samsun’da kalp krizi geçiren adamın yardımına ambulans helikopter yetişti

Samsun'da kalp krizi geçiren 64 yaşındaki şahsın yardımına ambulans helikopter yetişti.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesinde ikamet eden Kaşif T.(64) kalp krizi geçirerek Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşlı adamın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter Terme ilçesine giderek Kaşif T.'yi alıp Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine götürdü.

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