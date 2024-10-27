Samsun’da 5 ayrı suçtan aranan hükümlü yakalandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 'Uyuşturucu ticareti yapmak', 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Ruhsatsız silah bulundurmak', 'Mala zarar verme' ve 'Suç delilleri yok etme' suçlarından 12 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve 5 bin lira da adli para cezası bulunan F.G.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyete götürüldü.