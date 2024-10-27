Kahramanmaraş’ta açık havada turşu atölyesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, moral ve motivasyon için anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen anne-çocuk bağını güçlendirmek ve topluma moral aşılamak amacıyla düzenlenen "Turşu Atölyesi" etkinliği, çocukların ve annelerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Çocuklar ve anneler, bu özel atölyede birlikte turşu yapmanın keyfini çıkarırken hem eğlendi hem de geleneksel bir kültürel değeri yaşatma fırsatı buldu. Etkinlik boyunca katılımcılara rehberlik eden uzmanlar, turşu yapımının püf noktalarını anlatarak eğlenceli bir öğrenme deneyimi sundu. Çocuklar, kendi elleriyle yaptıkları turşuları heyecanla kavanozlara yerleştirirken, anneler de çocuklarıyla birlikte hoşça vakit geçirme fırsatı yakaladı.

Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran, "6 Şubat depremlerinden sonra hem maddi hem manevi olarak bir çöküntü yaşadık. Bugün burada büyükşehir belediyesi olarak anne ve çocuklarımızın moral ve motivasyonlarını artırmak için bir araya geldik geldik. 250 çocuğumuz ve onların anneleri, alanında uzman isimler ile birlikte Kahramanmaraş'ımızın meşhur sirke ile yapılan acur turşusu geleneğini nesilden nesile aktarmak. Gastronomi ve anne çocuk atölyelerimiz devam edecek. Kahramanmaraş'ımızın tescilli ürünlerini atölyelerimiz de anne ve çocuklarla buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Turşu Atölyesi'ne katılan anne ve çocukları ise mutlu olduklarını ifade etti.