Antalya Akseki’de tarım arazisinde yangın

Yangın Akseki'nin Çimi köyü yakınlarında Biladen mevkiindeki tarım arazisinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

Biladen mevkiinde Ramazan Ö.'nün badem ağaçlarının bulunduğu tarım arazisinde temizlik yaparken yangın çıktığı bildirildi. Yangına Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir acil müdahale aracı, bir arazöz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki itfaiye birimine ait bir itfaiye ile 10 personel müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak yaklaşık bir saatlik çalışmayla tamamen söndürüldü.