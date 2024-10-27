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Ankara'da trafik kazası! 4 ölü 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.10.2024 02:41 Güncelleme: 27.10.2024 03:09
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Ankara’da trafik kazası! 4 ölü 1 yaralı

Ankara'nın Mamak ilçesinde sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilin direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Feci kaza Ankara'nın Mamak ilçeside meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde Mamak ilçesi Yakup Abdal Mahallesi'nde meydana geldi. 06 DDC 719 plakalı otomobil bilinmeyen bir sebeple kontrolünü kaybederek yol kenarında bulunan direğe çarptı.

Olay yerinden bir kare - (İHA)Olay yerinden bir kare - (İHA)

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonucu 2'si kadın 2'si erkek 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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