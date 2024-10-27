Ankara'da trafik kazası! 4 ölü 1 yaralı
Ankara'nın Mamak ilçesinde sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilin direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Feci kaza Ankara'nın Mamak ilçeside meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde Mamak ilçesi Yakup Abdal Mahallesi'nde meydana geldi. 06 DDC 719 plakalı otomobil bilinmeyen bir sebeple kontrolünü kaybederek yol kenarında bulunan direğe çarptı.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kaza sonucu 2'si kadın 2'si erkek 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.