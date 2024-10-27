Ankara’da trafik kazası! 4 ölü 1 yaralı

Feci kaza Ankara'nın Mamak ilçeside meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde Mamak ilçesi Yakup Abdal Mahallesi'nde meydana geldi. 06 DDC 719 plakalı otomobil bilinmeyen bir sebeple kontrolünü kaybederek yol kenarında bulunan direğe çarptı.

Olay yerinden bir kare - (İHA)

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonucu 2'si kadın 2'si erkek 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.